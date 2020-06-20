كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، 27 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في برها الرئيسي خلال يوم أمس الجمعة 23 منها محلية.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن 22 من الإصابات المحلية المؤكدة الجديدة تعود إلى العاصمة بكين، بالإضافة إلى أربع حالات مشتبه بها وحالتين بدون أعراض.

ولجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه تم رصد الحالة المحلية الأخيرة في مقاطعة خبي شرق البلاد.

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وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في البر الرئيسي الصيني إلى 83352، بما في ذلك 78410 حالات شفاء، فيما لا يزال 308 مرضى يتلقون العلاج 13 منهم في حالة خطرة.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة جراء "كوفيد-19" في الصين خلال يوم أمس، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 4634 حالة وفاة.

ورصدت اللجنة الصحية الصينية، في العاصمة بكين بؤرة الانتشار الجديدة للوباء، 625 إصابة محلية بـ"كوفيد-19" حتى الآن، بينها تسع حالات وفاة و411 حالة شفاء، بالإضافة إلى 174 حالة وافدة.