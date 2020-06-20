كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبعوثا الولايات المتحدة وروسيا يعتزمان مناقشة الحد من التسلح في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، مارشال بيلينجسليا، إلى النمسا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة "الموضوعات المتفق عليها بشكل متبادل المتعلقة بمستقبل الحد من التسلح" مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام إلى هذه المناقشات، وأوضحت ضرورة قيام الدول الثلاث بمتابعة مفاوضات تحديد الأسلحة بحسن نية.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاقية للحد من الأسلحة النووية لتحل محل اتفاقية ستارت الجديدة لعام 2010.

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ستارت الجديدة، التي تفرض القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية إلى ما لا يزيد عن 1550 لكل منها، تنتهي في فبراير.

رفضت الصين، التي يقدر أن لديها نحو 300 سلاح نووي، مرارًا اقتراح "ترامب".

كان "بيلينجسليا" قال الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع "ريابكوف" على زمان ومكان للمفاوضات في يونيو.