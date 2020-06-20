كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أردوغان يسعى لتنفيذ مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنفيذ مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة، وتحقيق حلم الخلافة.

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وتحول حلم الرئيس التركي أردوغان، إلى كابوس بعد أن أجض الجيش المصري كل محاولاته للسيطرة على دول المنطقة واستنزاف شعوبها.

وقال محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن دولة الخلافة حلم يراود "أردوغان" منذ سنوات طويلة، والدولة الأمريكية صاحبة مشروع تقسيم وتفتيت المنطقة، تعلم إن هذه أحد النقاط التي يمكن أن تستخدمها لتنفيذ مخططها، وبالتالي أردوغان ألعوبة في يد الأمريكي.

لولا 30 يونيو كان أردوغان حلمه هيتحقق بالفعل، أو الجزء الأكبر من حلمه لأن مصر هي الجائزة الكبرى، وبالتالي نجاح الجيش المصري البطل في تفتيت حلم أردوغان جعله كالمجنون يتحرك من ليبيا إلى سوريا في محاولة لتعويض حلمه الذي تبدد بفضل الجيش المصري.