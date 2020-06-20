كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير: الحكومة البريطانية ستنهي مراجعة قاعدة التباعد الاجتماعي قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الثقافة، البريطاني، أوليفر دودن، بأن الحكومة البريطانية ستعلن في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستخفض من قاعدة التباعد الاجتماعي التي تبلغ مترين لإنجلترا.

وقال العديد من أصحاب العمل، وخاصة في قطاعي الضيافة والترفيه، إن القاعدة التي يجب على الناس فيها أن يبقوا على بعد مترين ستمنعهم من العودة إلى السرعة مع رفع إغلاق فيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال وزير الثقافة لإذاعة "بي بي سي"، في وقت متأخر يوم الجمعة: "لقد التزمنا بمراجعة قاعدة مترين إلى متر واحد وسننتهي من ذلك قريبًا".

وأضاف: "في غضون الأيام المقبلة سنحصل على النتيجة".

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وقد أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، المراجعة قبل أسبوع وقال، إنه سيبذل قصارى جهده لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن دون المخاطرة بالأرواح.

"جونسون"، الذي يقول، إن حكومته اتبعت النصيحة العلمية في تعاملها مع الوباء، يجب أن توازن بين الحاجة إلى إنعاش الاقتصاد بعد انهياره بنسبة 20 ٪ في أبريل دون السماح بعودة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بريطانيا لديها ثالث أكبر عدد من وفيات الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.