الدوري الإسباني.. إشبيلية يتعادل مع برشلونة ويقدم هدية لريال مدريد

تعادل نادي برشلونة سلبيا بدون أهداف أمام مضيفه نادي إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيزخوان، مساء أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 65 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، الذي حصل على فرصة ثمينة للإلتحاق برشلونة في صدارت جدول الترتيب.

هذا وارتفع رصيد إشبيلية إلى النقطة 52 في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد.

ويلتقى الغريم التقليدى ريال مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد غدا، الأحد على ملعب “الأنويتا” وفى حال الفوز سيخطف الريال الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع البرسا.