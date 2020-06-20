بعد فرنسا.. رجال الشرطة البلجيكية يتظاهرون بعد اتهامهم بالعنصرية

تظاهر عناصر من الشرطة البلجيكية في بروكسل أمام قصر العدل، احتجاجا على قلة الدعم الذي يتلقونه في ظل اتهامهم بالعنصرية واستخدام العنف.

غونسالفيس وهي مسؤولة في الشرطة أكدت أن العمل في الشرطة مهمة صعبة، وأن بعض العاملين فيها جيدون، والبعض الآخر سيئون، وأن الشرطة هي انعكاس للمجتمع.

ويعترض المتظاهرون من رجال الأمن على هذه الاتهامات، ويرون أنهم بريئون منها، كما يعتقدون أن الإعلام بالغ حول بعض الأحداث، مؤكدين أن أفراد الشرطة ذوي السمعة السيئة يجب أن يعاقبوا بطبيعة الحال.

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وكانت عدد من البلدان الاوربية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة لمواطنين، اتهموا أجهزة الشرطة في بلدانهم بممارسة العنصرية واستخدام العنف لاسيما ضد السود والأقليات العرقية.

وفي فرنسا خرجت الأسبوع الماضي مظاهرات لرجال الشرطة عبرو فيها عن إدانتهم لتصريحات وزير الداخلية التي اتهمتهم بممارسة العنصرية، مطالبين الرئيس إيمانويل ماكرون برد الإعتبار لهم.