إصابات كورونا الجديدة في 6 جهات و80٪؜ منها بسبب “لالة ميمونة”- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 6 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 6 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف 80 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة (188 حالة) بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي عرفت تسجيل 151 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، بسبب البؤر المهنية المتعلقة بمعامل الفراولة بجماعة لالة ميمونة.

وسجلت بجهة طنجة تطوان الحسيمة 18 حالة جديدة، وبجهة الدار البيضاء سطات 5 حالات جديدة، نفس العدد بكل من جهو مراكش آسفي وجهة فاس مكناس، كما سجلت 4 حالات إصابة جديدة بجهة كلميم واد نون.

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بالمقابل لم تسجل إصابات جديد في الجهات الست المتبقية، وهي درعة تافلالت والشرق وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 9801 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 2982 حالة، ومراكش- أسفي 1691 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1451 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 916 حالة، وفاس- مكناس 1082 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 200، وبني ملال- خنيفرة 130، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 53، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 7، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.