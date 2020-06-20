الأمن يفك لغز تدنيس نصب “اليوسفي” التذكاري والمشتبه فيها امرأة مختلة عقليا

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، مساء أمس الجمعة، من حل لغز تدنيس النصب التذكاري لمجسم شارع عبد الرحمان اليوسفي، نهاية شهر ماي الماضي، والوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بامرأة تعيش حالة تشرد، إذ قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقيفها والاستماع لها عبر محضر رسمي، ليتبين أنها تعاني من مشاكل عقلية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم إيداع المشتبه فيها في مستشفى الأمراض العقلية في بني مكادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية شهر ماي الماضي، عندما أقدم مجهول على تشويهه، وتلطيخ جدران مجسم شارع عبد الرحمان اليوسفي بالطين المبلل، وإتلاف الورود، والشموع المحيطة به، والتي وضعها مواطنون في وقت سابق ترحما على روح اليوسفي.

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وخلف هذا الفعل استنكارا واسعا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ذلك بالعمل الجبان، الذي يحمل صفات الحقد، والكراهية، معتبرين أن هناك من يسعى إلى تدمير كل شيء جميل في الوطن.

وطالبت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة المتورط أو المتورطين في عملية التدنيس.