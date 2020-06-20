طقس اليوم السبت.. حار نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد. وستظهر سحب منخفضة وكتل ضبابية، محلية على السواحل الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة بعد الزوال فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، من المحتمل أن تعطي بزخات مطرية رعدية محليا، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية من القطاع الشمالي بالجنوب ، وضعيفة إلى معتدلة بشمال ووسط البلاد ، وضعيفة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي.

Advertisements

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و21 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، والسواحل ، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول الاطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 32 و37 درجة بالشرق والسايس واللوكوس والغرب وتادلة وتانسيفت وداخل سوس وهضاب الفوسفاط و السفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و44 درجة بأقصى الحنوب الشرقي

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان بالسواحل الأطلسية الشمالية، وهائج الى قوي الهيجان بباقي السواحل.