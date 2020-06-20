وصول المجموعة الثالثة من العالقين بتركيا إلى مطار وجدة أنكاد.. تضم 312 مغربيا

تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا، بوصول 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية، مساء الجمعة، إلى مطار وجدة أنكاد وعلى متنها 312 مغربيا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.

ويشكل هؤلاء الأشخاص المجموعة الثالثة من المغاربة العالقين بتركيا التي عادت إلى أرض الوطن عبر رحلات مباشرة من مطار اسطنبول، وذلك بعد وصول المجموعتين الأوليين خلال الأسبوع الجاري إلى مطار تطوان سانية الرمل، وتتكونان على التوالي من 313 و103 شخصا.

وصرح مدير مطار وجدة أنكاد، محسن بنحدوش، أنه تمت برمجة ثلاث رحلات خلال يوم الجمعة أقلت ما مجموعه 312 شخصا، موزعين على التوالي على 104 و105 و103 شخصا، وذلك في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه منذ انطلاق العملية، استقبل مطار وجدة أنكاد أزيد من 1200 شخصا قادمين من الجزائر وإسبانيا وتركيا، مضيفا أن العملية تجري في ظروف جد حسنة وفي احترام تام للمعايير الصحية.