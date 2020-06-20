مقتل 26 مسلحا من طالبان خلال 24 ساعة شرقي أفغانستان

السبت 20 يونيو 2020

قتل 9 عناصر من مسلحي حركة طالبان وأصيب 3 آخرون في هجوم للحركة على قوات أمنية بولاية لوجار شرقي أفغانستان، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع، ليرتفع عدد القتلى إلى 26 عنصرا و15 مصابا خلال الـ24 الماضية.



وأعلنت الوزارة، الجمعة، مقتل 17 مسلحا وإصابة 12 آخرين من طالبان في هجوم للحركة بولاية بكتيكا شرقي البلاد أيضا.

والخميس، قتل 11 عنصرًا من الأمن الأفغاني في هجومين مسلحين لحركة طالبان، فيما أكدت وزارة الدفاع أيضا وفاة أربعة من أفراد الجيش الوطني بهجوم لطالبان في نيمروز.

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وكان الإقليم الواقع غربي البلاد هادئا بشكل نسبي في الشهور الأخيرة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية عبر البلاد في 220 هجوما على الأقل شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.

ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة.