شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية تكشف عن حجم وخلفيات التدخل التركي في المنطقة والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020

بعد تدخلها العسكري في سوريا، وليبيا، وشمال العراق، وفي معركة لي ذراع، في شرق المتوسط بسبب الموارد الغازية، أثبتت تركيا أنها مشكلة متنامية لشركائها الأوروبيين.



في تقرير بقلم ماري جيغو، المتخصصة في الشؤون الروسية والتركية في صحيفة لوموند، وإذاعة فرانس انفو، الخميس، كشفت الصحيفة، حجم وخلفيات التدخل التركي في ليبيا، واستراتيجية أردوغان "النيوعثمانية" في المنطقة، وسببها: الطاقة، والتعطش للنفط والغاز.

وحسب جيغو "يتزامن هذا النشاط العسكري المتصاعد مع بداية أفول نجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن خسر حزبه العدالة والتنمية الانتخابات البلدية في أكثر المدن التركية الكبرى في 2019 ، وتأسيس مؤيدين سابقين أحزاباً جديدة لتحديه في حين، أصبح الاقتصاد المترنح بمثابة كعب أخيل الرئيس.

ولكل هذه الأسباب يعاني رجل تركيا الأول بحثاً عن انتصار، بعد الهزيمة التي تعرض لها في سوريا، ما اضطره لقبول وقف إطلاق النار في 5 مارس(أذار) الماضي، في إدلب، آخر معقل للمتمردين على الرئيس السوري، ما وضعه تحت رحمة حليف الحكومة السورية، روسيا.

ولم تُفلح صفقة الصواريخ إس400 في تعزيز التحالف مع روسيا، مثل أنبوب الغاز ترك ستريم، الذي افتتح وسط صخب كبير في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكنه ظل يعمل بنصف طاقته بعد أن قلصت تركيا مشترياتها من الغاز الروسي إلى 9% فقط".

وحسب لوموند، فإن هذا الوضع "لم يمنع أردوغان من الاقتداء بفلاديمير بوتين، "يسألوننا كثيراً عما نفعل بالضبط في ليبيا، نحن هناك لحماية سكان من أصل تركي، إخوتنا الأناضوليين..." كما جاء في كلمة له في 22 ديسمبر(كانون الأول) 2019 في غولشوك، في احتفال بتشغيل غواصة جديدة، قي تذكير بحديث الرئيس الروسي عن سكان شرق أوكرانيا من أصل روسي".

وتضيف الصحيفة، إن "خطاب أردوغان، محاولة لإضفاء صبغة "عثمانية جديدة" على سياسته الخارجية، بحثاً عن بعض التناسق فيها، لتأصيلها في الواقع التركي، وهو ما تكشفه التحركات العسكرية التركية، في منطقة تعد محورية لأوروبا، بين أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيداً من تفكك النظام العالمي الذي نشأ بعد نهاية الحرب الباردة، فالولايات المتحدة غير مهتمة إلا بالحد من حضورها في الخارج، في حين يبدو الاتحاد الأوروبي بلا آفاق، أو كما قال أردوغان "عاجزاً" في حديثه له عن أزمة كورونا الجديد، في 18 مايو (أيار) الماضي، أكد فيه أن "أي مشروع، أو خطة سياسية، أو اقتصادية في المنطقة أو في العالم، سكون فاشلة إذا أقصيت عنها تركيا، هذا هو الواقع من البلقان إلى المتوسط، ومن شمال إلى جنوب أفريقيا".

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وتقابل هذه التطلعات التوسعية، بشغف قل نظيره من الصحف التركية الموالية له "فقدرة أنقرة على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في شرق المتوسط، وشمال أفريقيا، بفضل عملياتها في سوريا وليبيا، ستدفع أوروبا إلى النظر إلى تركيا بطريقة مغايرة، رغم أن حكومات أوروبا لن تتعود على هذا الوضع الجديد سريعا" كما جاء في افتتاحية بإمضاء أحد أشهر كتاب صحيفة صباح التركية الحكومية، برهان الدين دوران في 16 يونيو (حزيران) الجاري.

إن القوة العسكرية، ودعم الشبكات الإسلامية، تعدان مفتاح النجاح التركي، فبفضل الطائرات التركية دون طيار، والخبراء العسكريين، وآلاف المرتزقة السوريين، أمكن لقوات حكومة الوفاق في طرابلس، تحقيق بعض الانتصارات العسكرية في ليبيا، على حساب قوات المشير خليفة حفتر.

وتضيف لوموند "منتشياً بهذه التطورات، تسعى تركيا إلى تعزيز مكاسبها، إذ تتباحث أنقرة مع حكومة طرابلس حول استغلال القوات التركية للقاعدة البحرية في مصراته، والجوية في الوطية، بعد استعادتها حديثاً من قوات الجيش، ذلك أن حضوراً عسكرياً جوياً وبحرياً دائماً في تركيا، سيحسم التطلعات نحو الطاقة، من حانب "آسيا الصغيرة" المتعطشة للسيطرة على الموارد النفطية والغازية في المتوسط.

ولقطف ثمار التدخل التركي في ليبيا سريعاً، بادر وزير الخارجية مولود تشافوش أغلو والاقتصاد والمالية برات البيرق، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بالطيران إلى ليبيا أمس الأربعاء.

وفي هذا الإطار تعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حاسمة، فالاكتشافات النفطية في أعماق المنطقة عززت أهميتها الاستراتيجية وهي التي تشهد عمليات استكشاف وتنقيب كثيرة، ما يعني حسب الطرفين، أي أي محاولة " استكشاف أو تنقيب يجب أن تحصل أولاً على موافقة" أنقرة وطرابلس، حسب الرجل الأول في تركيا، وهو ما ترفضه بشدة اليونان، وقبرص، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل، أو "الكتلة المعادية لتركيا" وفق أنقرة.

ولأن تركيا لن تكتفي بما تحقق لها هناك حتى الآن، يشدد تقرير لوموند، على أن "المطامع العسكرية والنفطية التركية، لا تزال في بدايتها، ففي الوقت الذي ترفض فيه حكومة طرابلس وحليفتها أنقرة، أي حوار مع الجيش الوطني الليبي، تشهد مدينة سرت الساحلية محاولات للسيطرة عليها وانتزاعها من يد الجيش، لأنها تعد البوابة للمنشآت النفطية الكبرى، لتصدير النفط "وللدخول في مفاوضات سياسية، تعتقد حكومة الوفاق أن المكاسب الميدانية في غاية الأهمية، ولذلك فإنها تسعى إلى السيطرة على سرت، والجفرة" كما قال أمرالله إسلر، المبعوث الرسمي التركي إلى ليبيا.

وفي السياق، تؤكد لوموند أن "احتلال سرت، والجفرة، القاعدة الاستراتيجية التي تحتضن مطاراً عسكرياً نشرت فيه روسيا مقاتلات من طراز ميغ 29، يُثير امتعاض موسكو، وهي النقطة التي كانت ستتمحور حولها في 14 يونيو (حزيران) المفاوضات التركية الروسية في أنقرة قبل إلغائها، ما اضطر وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو، إلى مغادرة تركيا، بسبب حجر عثرة جديد في العلاقات الروسية التركية.