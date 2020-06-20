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فرنسا تعيد فتح دور السينما اعتبارا من الإثنين والملاعب الرياضية منتصف يوليو

تبدأ فرنسا الإثنين 22 يونيو/حزيران، مرحلة جديدة من إجراءات تخفيف الحجر الذي فرضته منذ مارس/آذار الماضي. وسيتم إعادة فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين، أما الملاعب فستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 تموز/يوليو بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

بعد أن استعادت فرنسا حياة شبه طبيعية مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم دون قيد باستثناء الالتزام بالإجراءات الوقائية، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 تموز/يوليو بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وجاء في بيان للحكومة ليل الجمعة السبت أن "تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته".

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وقد توقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائيا في 8 آذار/مارس بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 آب/أغسطس.

وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617، وفقا لبيان رسمي صدر الجمعة.

وأشارت السلطات إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف آب/أغسطس.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد تكون "في أيلول/سبتمبر" إذا استمر الوباء في الانحسار.