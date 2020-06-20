عبدالفتاح السيسي: الجيش قادر على الدفاع عن مصالح مصر بالداخل والخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن جيش بلاده واحد من أقوى جيوش الشرق الأوسط وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لمصر داخل وخارج الحدود.

وخلال تفقده القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، قال السيسي إن الجيش المصري "رشيد.. يحمي ولا يهدد". Advertisements وبحسب متحدث باسم الرئاسة المصرية فإن وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري رافقوا "السيسي" خلال زيارته التفقدية للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية. والمنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح القريبة من الحدود الليبية.

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