شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» منذ شهرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 أبريل الماضي. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 825.



وأفادت وزارة الصحة بأن 119 إصابة جديدة بالفيروس سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504. في المقابل، تماثل 118 شخصاً للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.

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