فرنسا تعيد فتح دور السينما والملاعب الرياضية بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات ابتداء من الإثنين، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 يوليو/تموز بحضور 5 آلاف متفرج كحد أقصى.



وقالت الحكومة في بيان ليل الجمعة إن "تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته".

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وتوقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائيا في 8 مارس/ آذار بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين أن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس/ آب.

وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617، وفقا لبيان رسمي صدر الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بـ5 آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس/ آب.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد تبدأ في سبتمبر/ أيلول إذا استمر الوباء في الانحسار.