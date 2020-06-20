شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة.

وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد. كما أحصت البرازيل في الإجمال 48,954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.

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