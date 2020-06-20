بدء المرحلة الثانية من برنامج فحوصات كوفيد19 لموظفي حكومة الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ خطتها في توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في مختلف إمارات الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومة الإمارات لرفع معدل الاستجابة والسيطرة على جائحة كوفيد-19، وترسيخا لكفاءة النظام الصحي في الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف وتسخير جميع الإمكانات لحماية صحة أفراد المجتمع.



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حيث كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم لاستئناف العمل، الذي تنفذه بالتعاون مع حكومة الشارقة وبالتنسيق مع اللجنة المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي ستشتمل على إجراء الفحوصات لـ1700 موظف من بلدية الشارقة على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى فحص 500 بائع من سوق الجبيل، كما أعلنت أيضا عن الانتهاء من المرحلة الأولى لفحوصات كبار المواطنين في الإمارة والتي تضمنت إجراء الفحوصات لـ28 منهم و19 من جلسائهم وهم في منازلهم، للتأكد من سلامتهم، فضلا عن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة السكان وتعزيز الطمأنينة لدى الأفراد ومحاصرة الجائحة.

وفي هذا السياق أكد محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في إمارة الشارقة، والنجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، من خلال تخصيص مراكز متقدمة للفحص، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال، وهذا ما يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

ولفت الزرعوني، إلى أن منطقة الشارقة الطبية وبناء على توجيهات من الوزارة، فقد شكلت فريق طبي متخصص للتقصي الوبائي عن الحالات المصابة والوصول للمخالطين وإجراء المسح لتصنيف الحالات وتنسيق العزل أو الحجر الصحي لهم، إلى جانب تخصيص مستشفى الكويت بالشارقة ومستشفى خورفكان لمصابي كوفيد-19 والتنسيق مع المستشفيات الخاصة بالإمارة لمتابعة الحالات والتأكد من وضعهم الصحي. كما حددت المنطقة الطبية بالشارقة 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية وهي ( مركز واسط ، الذيد، اللؤلؤية، تعزيز صحة الأسرة ) للعمل على مدار 24 ساعة وتجهيزها بكل المستلزمات لاستقبال الحالات الطارئة، بالإضافة لتخصيص مراكز صحية لمتابعة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، وتشكيل فريقين رئيسين في إمارة الشارقة من الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية لاستقبال المصابين من الجهات الحكومية والخاصة للقاطنين في الإمارة، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية للمراجعين والموظفين العاملين بالمراكز الصحية الأولية والمستشفيات بالإمارة لمكافحة العدوى والمحافظة على سلامتهم .