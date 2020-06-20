شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في الهند تتجاوز 380 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 380532، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغ 12573، فيما تعافى 204711.

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند.

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