شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز245 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245575، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في اسبانيا بلغ 28315، فيما تعافى 150376 .

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في اسبانيا.

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