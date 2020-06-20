تركيا تعلن قصف 700 هدف شمالي العراق منذ الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده قصفت أكثر من 700 هدف شماليّ العراق، منذ انطلاق العملية العسكرية "مخلب النمر".

وادّعى أكار أن الأهداف التي تعرّضت للقصف "تابعة لحزب العمال الكردستاني".

وجاءت تصريحات أكّار خلال جولة تفقدية على نقطة عسكرية برفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.

وتابع أكار التطورات الميدانية من المركز حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة – السبت، وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت "أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم" في إطار العملية العسكرية، وأضاف "تم منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلًا عن قصف أكثر من 700 هدف".

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وشدّد أكار على أن بلاده "تحترم وحدة تراب جميع الدول المجاورة، وتؤيد السلام والهدوء فيها".

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة حفتانين شمالي العراق، وتقول تركيا إنها تستهدف عناصر "حزب العمال الكردستاني" المصنّف إرهابيًا في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة حزب العمال الكردستاني، يتّخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له ويشنّ من هناك عمليات داخل الأراضي التركية، وفق الرواية الرسميّة التركية.