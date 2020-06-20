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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الغانم عن دعوة الغنوشي لزيارة بلاده؟ والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
أصدر مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بيانا توضيحيا بشأن دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لزيارة بلاده، قائلا إنها دعوة قديمة وبروتوكولية ولا تعني إتمامها، مشددا على أنه لن يستقبل أي مسيء.
وجاء توضيح الغانم في أعقاب حملة أطلقها وزراء سابقون وأكاديميون وكتاب رفضا لزيارة الغنوشي للكويت على خلفية موقفه المشين من الغزو العراقي للبلد الخليجي الجار.
وقال الغانم إن "الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليست فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول، إضافة إلى أن الدعوات البروتوكولية الأولية دائما تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف المناسب والسياقات السياسية وغيرها من أمور واعتبارات ومراجعات".
وفي معرض رده على متابع لحسابه الرسمي على موقع انستقرام، أوضح الغانم أنه لن يستقبل أي مسيء للكويت.
وفي بيانه، أكد الغانم أن موقف الغنوشي من غزو العراق الغاشم مرفوض مستنكر من كل الكويتيين، لافتا إلى مواقف أحزاب أخرى حذت حذوه.
وأوضح الغانم أن القيادة السياسية للكويت تجاوزت عام 1990 (في إشارة للغزو العراقي)، لافتا إلى أنها لو توقفت عند هذا التاريخ لكانت علاقتها ستكون مع 12 دولة عربية فقط
وردا على منتقدي موعد الزيارة، التي بدت وكأنها دعوة جديدة، أوضح البيان أن الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا حيث أن إجراءات الزيارة الفعلية تتطلب أمورا كثيرة وهذا ما لم يشرع به مكتب الرئيس من الأساس، مؤكدا أن الدعوة المذكورة هي دعوة أولية بروتوكولية تمت في حينها، ولا مجال حاليا أو في المستقبل المنظور لتفعيلها وتلبيتها.
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