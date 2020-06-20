النجف: ضبط مركبة تحمل جثمان متوفٍ بكورونا قادمة عبر الطرق النيسمية لدفنه بدون موافقات

أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، ضبط مركبة تحمل جثمان متوفٍ بفايروس كورونا قادمة من محافظة أخرى عبر الطرق النيسمية من أجل دفن الجثمان "بدون موافقات". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شرطة العباسية تمكنت من ملاحقة مركبة كانت تحمل جثمان متوفٍ قادمة من محافظة أخرى، على الفور تم الاتصال بدائرة صحة النجف وإرسال سيارتي إسعاف وحجر الجميع".



وأضاف البيان، أن "شرطة المحافظة نشرت مفارز ودوريات ثابتة ومتحركة على حدودها بين المحافظات في الطرق العامة والنيسمية من أجل منع دخول اي مركبة قادمة من المحافظات ومحاسبة المخالفين وفق القانون".

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