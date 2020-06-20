أعلنت وزارة الداخلية، السبت، العثور على مغدورين من أهالي قضاءي النخيب والرطبة في صحراء الرطبة غربي الأنبار، بعد اعترافات خمسة عناصر من تنظيم "داعش" تم إلقاء القبض عليهم وفق المادة "4 إرهاب". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كونهم يعملون بما يسمى ولاية الأنبار/ قاطع الشامية".



وأضاف البيان، أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية قيامهم بخطف وقتل أهالي النخيب والرطبة في صحراء الأنبار، وبدلالتهم تم الانتقال إلى صحراء الرطبة والعثور على جثث المغدورين حيث تم رفع جثث الشهداء المغدورين وتدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعترافات 'إرهابيين' تقود إلى جثث مغدورين في صحراء الرطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.