السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لنهاية الشهر الحالي

اعلنت دائرة صحة السليمانية، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لغاية نهاية شهر حزيران الجاري.
وقال مدير الدائرة صباح هورامي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام "طالبنا في الاجتماع السابق فرض الحجر الصحي لمدة اسبوع على الاقل في المحافظة، ولكن بسبب عدم التزام الاهالي، وكذلك عدم صرف الرواتب لقوى الامن الداخلي اضافة الى مجموعة من المبررات الواقعية لم تستطع ان تتوصل خلية الازمة الى قناعة تامة لفرض الحجر الصحي على السليمانية، الا انها قررت تشديد الاجراءات بما يسهم ولو قليلا في الحد من تفشي الفيروس".
واضاف انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية سيبدأ من يوم غد الاحد ويستمر لغاية نهاية الشهر الجاري بشكل تام باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والامنية"، مشيرا الى "اغلاق المساجد والنوادي الليلية والكافتريات والمقاهي ايضا وحظر التنقل بالحافلات الصغيرة والكبيرة والسماح بالتنقل عبر سيارات الاجرة ومشيا مع الالتزام بالتدابير الصحية والقوائية".
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