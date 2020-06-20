ثلاث وفيات بكورونا في السليمانية و81 اصابة جديدة بالفايروس

اعلنت دائرة صحة السليمانية، السبت، عن تسجيل ثلاث وفيات بكورونا في المحافظة و81 اصابة جديدة بالفايروس.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 81 اصابة جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

Advertisements

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

وتابعت الدائرة ان "ثلاثة مصابين بالفايروس توفوا اليوم في المحافظة بعد تدهور حالتهم الصحية".