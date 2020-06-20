نائب يدعو لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن 'التجاوزات' التركية

دعا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، السبت، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة ومنح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع أوراق الضغط على تركيا لإيقاف تجاوزاتها على العراق.

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، ان "تركيا تجاوزت كثيرا وتخطت كل الاعراف والتقاليد الدبلوماسية المعتمدة دوليا في تنظيم علاقات الجوار ابتداءً من قطع حصة العراق المائية وقبلها ارسال قوات عسكرية الى داخل اراضينا واليوم تستخدم القوة العسكرية داخل أراضينا لتصفية حساباتها مع خصومها"، مبينا ان "لغة التنيد ومذكرات الاحتجاج نعتقد أنها لغة الضعفاء وستجعل الجانب التركي يرفع من مستوى تجاوزه على العراق دون الخشية من أي عقوبات".



واضاف فاخر، ان "هنالك العديد من اوراق الضغط الانية التي يمكن اعتمادها للضغط على تركيا بغية إيقاف عدوانها ونعتقد ان على مجلس النواب ان يمارس دوره الحقيقي من خلال عقد جلسة طارئة يتم فيها منح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع الإجراءات الممكنة بشكل تصاعدي وبحسب تطور الاحداث للرد على تركيا وعدوانها ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية وطرد الشركات التركية العاملة في العراق، وصولا الى اغلاق السفارة العراقية في تركيا وطرد سفيرها في بغداد وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة".



وتابع، "وبحال استمرار التجاوز والعدوان فعلى قواتنا المسلحة بكافة صنوفها استخدام القوة العسكرية القصوى للرد على اي عجلات او اشخاص او طائرات معادية تخترق الاجواء للدفاع عن سيادة بلدنا وحرمة اراضيه".