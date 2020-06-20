بالصور.. وصول جثمان قائد عمليات بغداد السابق الى تركيا

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن وصول جثمان قائد عمليات بغداد السابق الى تركيا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الطائرة العسكرية العراقية والتي وجه بإرسالها القائد العام للقوات المسلحة تصل إلى تركيا لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي الى العاصمة بغداد". Advertisements

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