اليوم.. انطلاق مؤتمر الذكرى الـ40 للمعارضة الإيرانية

ينطلق اليوم السبت، عبر الإنترنت، مؤتمر الذكرى الأربعين للمعارضة الإيرانية، فيما يعرف بـ"يوم الشهيد والسجناء السياسيين".



ويستهدف مؤتمر المعارضة الإيرانية التركيز على إسقاط نظام ولاية الفقيه باعتباره أمرا ضروريا للديمقراطية والعدالة في إيران، وتحقيقاً للسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.

يشارك في المؤتمر شخصيات سياسية بارزة تتولى مناقشة الوضع المتفجر في الداخل الإيراني، وتدخلات نظام ولاية الفقيه في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن ومحاولة تصدير فيروس كورونا لعدد من دول المنطقة.

وتقرر بث وقائع مؤتمر المعارضة الإيرانية باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل متزامن ومباشر.

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ودعا منظمو المؤتمر إلى المشاركة فيه وإيصال رسالته إلى أسماع العالم خاصة شعوب المنطقة التي ضاعت ذرعا من جرائم النظام الإيرانية.





ويعتبر متابعون للشأن الإيراني أن المجلس الوطني للمقاومة (المعارضة) أفضل بديل لنظام ولاية الفقيه الذي أغرق البلاد على مدار 40 عاما من سوء الإدارة والعجز ونهب الثروات.

كان عام 1979 فارقا في إيران التي تحولت من نظام الحكم الملكي إلى نظام ما عرف بـ"الجمهورية الإسلامية" عقب سيطرة المتشددين بقيادة المرشد الراحل الخميني، حيث تغير كل شيء للأسوأ بشكل جذري في داخل البلاد، وأخيرا يكسر الشعب حاجز الخوف ويبدأ في انتفاضة علنية ضد النظام بمختلف مدن البلاد.