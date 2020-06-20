«لن نتوسل مصر والسودان».. إثيوبيا تتعنت.. وأديب: «هيكون في رد فعل عنيف جدا».. والقاهرة والخرطوم في مجلس الأمن.. ماذا سيحدث الآن؟

يواصل المجتمع الدولى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل ملء خزان السد، مقابل تعنت إثيوبي واضح تحدى كل الأعراف الدولية.

تحدي الأعراف الدولية

وواصلت إثيوبيا تحدي الأعراف الدولية ومسلسل التعنت في ملف مفاوضات سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.

التحدي الإثيوبي

وأضاف، حسب تصريحات عرضتها فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".

رئيس مجموعة البنك الدولى

ويواصل المجتمع الدولى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل ملء خزان السد، وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى فى تغريدة له على تويتر إنه من الضرورى أن تستأنف إثيوبيا وجيرانها الحوار والتعاون البناء حول تقاسم المياه.

وأوضح مالباس، الذى قدمت مؤسسته لأديس أبابا 250 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة تداعيات كورونا، أنه تحدث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول الموافقة على مساعدات البنك الدولى، وأكد أهمية المحافظة على الحوار والتعاون فى قضايا المياه.

وقال مالباس فى تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد حول الموافقات الأخيرة على تمويل البنك الدولى. من المهم توحيد سعر الصرف المزدوج المكلف، وأن تحافظ إثيوبيا وجيرانها على حوار بناء وتعاون بشان تقاسم المياه. فنجاح إثيوبيا أساسى لنجاح أفريقيا".

يأتى هذا بعدما طالب مجلس الأمن القومى الأمريكى اديس أبابا بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المصب المتضررة من سد النهضة قبل البدء فى ملء خزان السد.

تغريدة مجلس الأمن

وكتب مجلس الأمن القومى الأمريكى فى تغريدة له على تويتر يوم الأربعاء " 257 مليون شخص فى شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإبداء قيادة قوية، وهو ما يعنى التوصل إلى اتفاق عادل. لقد تم حل المشكلات الفنية، وحان الوقت لإكمال اتفاق سد النهضة قبل البدء فى ملئه بمياه نهر النيل.

وكان التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة الجارية، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الإجراءات الخاصة بملء السد والأطر الفنية والقانونية الخاصة بهذا الأمر وإصرار أديس أبابا على تغليب مصلحتها على مصالح الأطراف الأخرى، قد اثار قلق العديد من الأوساط السودانية من الأضرار التى قد تنجم عن ملئ السد حال عدم التوصل لإتفاق بين الدول الثلاث.

السودان

ودعا صديق يوسف القيادى فى قوى الحرية والتغيير والقيادى فى الحزب الشيوعى السودانى الحكومة السودانية إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأى آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من إنشاء سد النهضة.

مجلس الأمن

جاء إعلان مصر، الجمعة، تحويل ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، ليعكس عجز الطرفين على الوصول إلى حل للمشكلة المحتدمة منذ سنوات، وتحديدا منذ إعلان إثيوبيا البدء في تشييد السد المثير للجدل عام 2011، ويبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن غياب الإرادة السياسية لإثيوبيا هو سبب تعثر جهود حل أزمة سد النهضة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

كما أكدت أن الإصرار الإثيوبي على المضي قدما في ملء سد النهضة بشكل أحادي ساهم في عرقلة جهود إحراز تقدم.

ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية وفق قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تأثر على فرص التوصل إلى اتفاق.

كما طالبت مصر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتجنب أي توتر وحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة الحرص على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

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وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت مصر قبل أيام انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بسبب "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني".

كما أكدت القاهرة أن أديس أبابا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة لمصر والسودان وإثيوبيا، واعترضت على وضع آلية قانونية لحل النزاعات المحتملة.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي قال في وقت سابق إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة باتفاق أو من دونه.

وبدت الدول الثلاث على وشك التوصل إلى "اتفاق شامل" برعاية أميركية خلال مفاوضات أجريت في واشنطن، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة، حيث رحبت مصر حينها بالاتفاق، لكن إثيوبيا رفضته، بينما تحفظ عليه السودان.

النقاط الشائكة في المحادثات

ومن بين النقاط الشائكة في المحادثات، كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى نهر النيل من السد، خلال فترة جفاف متعددة السنوات، وكيفية حل الدول الثلاث أي نزاعات مستقبلية.

سامح شكري

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مساء أمس على نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "إن المادة35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة"، وأن طلب مصر جاء نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في ملء السد سواء بموافقة أو عدم موافقة مصر غير لائقة، مشيرًا إلى أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد.

كما أكد الوزير خلال مداخلته، أن مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق بشأن السد، وأنه يجب على مجلس الأمن الآن أن يشجع الدول على الالتزام واحترام قراراته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات.

وتابع شكري، أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في المفاوضات، وقدمت مرونة، لافتا إلى أن السودان قدمت خطابًا شرحت فيه موقفها والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة لها، وأن مصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.

الموقف في حال لجوء مصر إلى مجلس الأمن

الموقف في حال لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية بشأن "حل النزاعات سلميا"، مما يعني أن اختصاصات المجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم "توصية".

وأوضح سلامة أن القرارات الصادر عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ"إلزامية أدبية"، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.

ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق عليه، بحسب سلامة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأشار سلامة إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك.

ويحوز المجلس سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه، أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي.

الدور الأهم لمجلس الأمن

لكن الدور الأهم الذي يمكن أن يضطلع به المجلس، بحسب سلامة، هو التأكد من ما إذا كان النزاع قد تحول فعلا إلى تهديد حقيقي للسلم أو أن يكون في طريقه إلى إشعال "أعمال عدوانية".

وهذا يعني، وفقا لسلامة، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة.

ولفت سلامة إلى أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخوله في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في التوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله.

وبحسب المادة 38 من ميثاق المجلس، فإنه يستطيع أن يؤدي دورا توفيقيا وشبه تحكيمي، في حال طلب جميع المتنازعين بأن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلميا.

وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه نهر النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، ويحصل السودان على 18.5 مليارا. وتخشى مصر أن يتسبب سد النهضة في التأثير على حصتها من المياه .