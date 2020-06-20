شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بزيادة الاعتمادات المالية لمستشفيات جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص الأزهر الشريف، بزيادة المخصصات المالية المطلوبة لمؤسسة الأزهر الشريف في العام المالي الجديد حتي يتسني لها القيام بدورها كؤسسة تعليمية ودعوية في الداخل والخارج.

وأوصت اللجنة برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر الشريف، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز".

ودعت اللجنة إلي زيادة التعزيزات لبعض بنود الباب الثاني مثل (الأدوية - الأغذية - نفقات الصيانة - المستلزمات السلعية) بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، لأنها من حتميات التشغيل لتفادي تعطل العملية العلاجية للمرضي، وزيادة اعتمادات بعض البنود بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف مثل (الأدوية - الأغذية - المستلزمات السلعية - الصيانة)، وذلك نظرا لارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة.

جدير بالذكر أنه قدرت مخصصات بند الأدوية بموازنة جامعة الأزهر الشريف للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، بمبلغ 15 مليون جنيه، وطالبت الجامعة بزيادته بمبلغ 5 مليون جنيه، فيما خصص لبند نفقات النظافة مبلغ 22 مليون و580 ألف جنيه.