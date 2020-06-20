الجمبري يبدأ من 200 جنيه في سوق العبور.. تعرف على أسعار السمك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عددا من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم السبت، ليتراوح ما بين 42 و48 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 جنيه و280 جنيها وهو سعر أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

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وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 24 و29 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.