ضبط 8 كيلو بانجو بحوزة 5 متهمين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: شنت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملة على دوائر أقسام ومراكز المحافظة، داهمت خلالها أوكار تجار المخدرات والأسلحة. وأسفرت الحملة عن ضبط 5متهمين، بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرام. جرى تحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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