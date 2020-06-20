روحاني يدعو لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ش أ):
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا.
وقال روحاني - في اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - إنه" لا يوجد وقت محدد لنهاية فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا.
وأضاف "لقد مرت أكثر من أربعة أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس".
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