البطاطس عند 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، وفقا لبيانات السوق.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

Advertisements

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و8 جنيهات.

البرتقال صيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و7 جنيهات.

المشمش بين 6 و10 جنيهات