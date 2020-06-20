محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):
أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، خلو السجون من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث"، لافتا إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.
وأضاف وكيل الوزارة أن وزارته أنجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يؤكد خلو السجون من أي إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.