خالطت أمها المصابة.. عزل طفلة عمرها عامان بحميات دسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، إصابة طفلة عمرها عامان بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل المعملية pcr للطفلة، والتي أثبتت إصابتها بالفيروس.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أن الطفلة ظهرت نتيجتها ضمن نتائج التحاليل المعملية للمسحات التي جرى أخذها للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي، بمستشفى حميات دسوق، وكذا شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات، نتيجة مخالتطهما والدتهما المصابة.

وقال المصدر، إن مستشفى حميات دسوق، سجل حالات الاشتباه بفيروس كورونا في ذلك اليوم لـ32 حالة، أثبتت نتيجة نحاليلهم المعملية pcr إيجابية 22 حالة منهم، بينهم حالتان بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين، والأخرى بقرية السالمية التابعة لمركز فوة، والباقون يقيمون ببندر دسوق، فيما سجل مستشفى دسوق العام 25 حالة مشتبهًا بإصابتهم، أثبتت نتائج تحاليلهم إيجابية 5.