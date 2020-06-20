كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز 97 ألفا والوفيات أكثر من 29 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 197,353، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29,620، فيما تعافى 74,241. وقد مر حوالي 21 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في فرنسا.
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