روسيا.. 161 وفاة و7889 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة. خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة. بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة، حسبما اعلنت قناة روسيا اليوم.

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