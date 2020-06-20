الهند.. أعداد المصابين بكورونا تجاوزت 14500 حالة

سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية 14500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 395 ألفا، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 13 ألفا بعد تسجيل 375 وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، إن أكثر من 268ألف شخص يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، فيما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 9120 شخصا ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى نحو 214 ألف شخص.
وباتت الهند تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، من حيث عدد الإصابات.
وعلى الرغم من الزيادة في عدد الإصابات، وجهت السلطات الهندية في وقت سابق، بالخروج التدريجي من نظام العزل الصحي، في مرحلة أولى من رفع القيود، التي تم فرضها في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا.
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