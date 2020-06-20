كوريا الشمالية تعتزم إطلاق حملة منشورات مناهضة لجارتها الجنوبية

تعتزم كوريا الشمالية إرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية، تندد بالمنشقين وبكوريا الجنوبية في أحدث رد على المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "الشعب الكوري الشمالي
وأضافت الوكالة أن "كل فعل لا بد وأن يقابل برد فعل مناسب ولايمكن للمرء أن يشعر بمدى الإيذاء الذي يسببه إلا عندما يجرب ذلك بنفسه".
وتتهم كوريا الشمالية المنشقين بإطلاق منشورات عبر الحدود، وقد هددت بإجراء عسكري كرد على تلك المنشورات.
وعمدت بيونغ يانغ، الثلاثاء الماضي، إلى تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات.
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