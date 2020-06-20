كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 460 ألفا والإصابات فوق 8,6 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بلغ 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270.

وكشفت بيانات الجامعة الأمريكية، أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في العالم وصل إلى 4 ملايين و245817.

وبحسب الجامعة الأمريكية، بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة. وتبقى روسيا ثالثة من حيث عدد الإصابات عالميا مع حوالي 569 ألف حالة.

والمرتبتان الرابعة والخامسة تعودان للهند مع 395 ألف إصابة وبريطانيا (303,2 ألف).

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وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة السعودية (150,2 ألف)، وقطر (85,4 ألف) ومصر (52,2 ألف) والإمارات (44,1 ألف) والكويت (38,6 ألف).

وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

