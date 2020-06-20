كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة ترفض طلب الخطوط الجوية الصينية لرحلات إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية للقيام برحلات أسبوعية إضافية بين البلدين، لكنها قالت إن القرار لم يكن يهدف إلى تصعيد التوترات بشأن قيود السفر، وفقا لما اوردته "رويترز".

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات الركاب المجدولة بين البلدين، مضيفة أنها مستعدة لمراجعة القرار إذا قامت سلطات الطيران الصينية بتعديل سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

وقال بيان وزارة النقل "اوضحت الإدارة لنظرائنا الصينيين أن هذا الأمر هو أمر إجرائي فقط وأنه لا يجب اعتباره تصعيدًا من جانبنا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما سيسمحان لكل منهما بأربع رحلات أسبوعية بين البلدين.

Advertisements

وقالت وزارة النقل يوم الاثنين في أمرها المنقح على الرحلات الجوية الصينية أن الحكومة الأمريكية لا تزال تأمل في أن توافق الصين على استعادة حقوق الطيران الأمريكية الكاملة بموجب اتفاق الطيران الثنائي.

وقد هددت الولايات المتحدة بمنع رحلات الركاب الصينية في 16 يونيو بسبب القيود التي تفرضها بكين على شركات الطيران الأمريكية وسط توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثارت مخاوف بشأن عدد الرحلات الجوية المستأجرة التي تريد شركات الطيران الصينية القيام بها.

من بين شركات الطيران الأمريكية، سعت كل من Delta Air Lines وUnited Airlines إلى استئناف رحلات الركاب اليومية إلى الصين في يونيو، لكنها غيرت خططها في غياب موافقة الحكومة.

