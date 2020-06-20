فيسبوك تستحوذ على منصة خرائط لتطوير منتجاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استحوذت شركة فيسبوك على الشركة السويدية المتخصصة في رسم الخرائط، "مابيلاري"، في محاولة منها لتعزيز قدرة منتجاتها المتعلقة في هذا لمجال.
وتتخصص منصة "مابيلاري"، التي أسست في مدينة مالمو عام 2013، في استخدام الصور التي يحملها المستخدمون، ثم يُحدد برنامج للرؤية الحاسوبية ما هو موجود في الصورة، مثل: علامات الطرق، وإشارات المرور، ويسمح لمنشئي الخرائط بدمج هذه البيانات في خرائطهم الخاصة.
ويُعتقد أن بيانات "مابيلاري" على مستوى الشارع قد تدفع في النهاية شركة فيسبوك على تعزيز الخرائط التي تقدمها من خلال منصاتها بجعلها أكثر دقة. وفق ما أُعلن عنه عبر مدونة الشركة السويدية أول أمس الخميس، ولا معلومات عن تفاصيل الصفقة.
وتسعى فيسبوك من خلال صفقة الاستحواذ على (مابيلاري) إلى مواجهة تفوق شركتي جوجل وآبل اللتين استثمرتا على مدى السنوات العشر الماضية كثيرًا في سوق الخرائط.
وتعتمد فيسبوك على الخرائط لتشغيل منتجات، مثل: "فيسبوك ماركت بلاس"، مما يسمح للأشخاص بشراء وبيع الأشياء من الأشخاص الذين هم في منطقتهم. وتقول فيسبوك: إنها تستخدم مزيجًا من التعلم الآلي وصور الأقمار الصناعية والشراكات مع مجتمعات رسم الخرائط لتحسين خرائطها.
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