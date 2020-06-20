غوارديولا: ساني سيرحل بعد نهاية الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن لاعبه الألماني، ليروي ساني، رفض تجديد عقده مع الفريق وطلب الانتقال إلى فريق آخر.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيرنلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ30 من البريمييرليغ "فيما يتعلق بساني، عندما نقدم عرضا لأي لاعب فهذا لأننا نريده، إنه لاعب لديه جودة خاصة، ونحن نريد لاعبين يريدون اللعب للنادي ويسعون لتحقيق أهدافه".

وأضاف "ساني رجل لطيف وأنا أحبه كثيرًا، ليس لدي أي شيء ضده، لكنه رفض التجديد وطلب الانتقال إلى فريق آخر".

وتابع "ساني كان بعيدًا لفترة طويلة، والآن يتدرب خطوة بخطوة وبدون ألم، وجميع اللاعبين لائقون".

يذكر أن ساني ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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وفي سياق آخر واصل بيب حديثه "نتخذ قرارات بشأن التشكيلة تعتمد على أسباب عديدة. أقرر في هذه اللحظة الطريقة التي يتدرب بها الفريق، وسأحاول منح فرصة اللعب للجميع".

وأكمل "لكي تكون لائقا على المستوى البدني يجب أن تلعب بعض الدقائق. لن أقوم بتغيير التشكيلة كاملة في كل مرة، ولكني سأستغل الفرصة وأستخدم التبديلات الخمسة في كل مباراة".

وأردف "الأفضل سيكون جاهزًا للعب في مباريات الكؤوس، إذا كنا محظوظين لتجاوز نيوكاسل يونايتد وريال مدريد".

واستطرد "كلاوديو برافو سيستمر معنا حتى انتهاء الموسم مثله مثل دافيد سيلفا، رغم أنه عانى من مشكلة عضلية وظل في إنجلترا أثناء فترة التوقف".

وأتم "لقد عاد برافو بشكل جيد، ولكن قبل أسبوع من المباراة الأولى كان يعاني من ألم في ظهره، وفي غضون أيام قليلة سيعود للتدريب".