سيتين بعد التعادل: ريال مدريد لن يفوز بكل المباريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عن استياءه من التعادل السلبي 0-0 أمام إشبيلية، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وذكر سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا نعلم مسبقًا، أنه سيكون من الصعب جدًا الفوز في كل مباراة، هذا مستحيل عمليًا.. وذلك لا يعني الرضا عن الفوز بنقطة، لكنه أقل سوءًا من الخسارة".

وعن تصريح بيكيه حول صعوبة الفوز باللقب، قال "إنه إحباط لحظي، خاصة أننا لعبنا في الشوط الأول بشكل جيد.. ربما الشعور الآن ليس إيجابيًا، لكن بيكيه سيكون له نظرة مختلفة، وأعتقد أن ريال مدريد لن يفوز بكل المباريات أيضًا".

وأضاف "في الحقيقة، الأمور الآن لا تعتمد علينا فقط، لكن هذا سيتغير.. وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون".

وتابع "سنقوم بتحليل المباراة بعناية، وسنرى أشياء لم نكن ندركها، وعلينا إيجاد المزيد من الحلول، خاصةً حين يكون الخصم في منطقته، فذلك يكلفنا الكثير.. وعلينا أن نتعلم الدفاع بشكل أفضل".

واستكمل سيتين "أعتقد أنه يجب أن ننتقد بعض الأشياء.. أمامنا خياران، إما أن نأسف على ما حدث، أو نفكر فيما نقوم به بشكل جيد، ولا أعتقد أننا في وضع مثير للدراما.. يجب التفكير في كيفية تحسين العمق، لإحداث المزيد من الضرر للخصوم".

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وأردف مدرب البلوغرانا "أنسو فاتي؟ كنا نعتبره خيارا بالنسبة لنا، واتخذنا قرار جلوسه على مقاعد البدلاء، لأن إشبيلية فريق معقد إلى حد ما".

وحول عدم مشاركة غريزمان أساسيًا، أوضح "هذه القرارات تأتي بعد تفكير في الموقف والمباراة والمنافس، والخيارات التي يمكن أن تكون لدينا، وكنا نعتقد أننا يمكننا إيذاءهم بوجود برايثوايت خلف نافاس، بسبب قدراته".

وعن عدم استغلال التغييرات الخمسة، أجاب سيتين "أردنا تحقيق الفوز، البدلاء الثلاثة الذين شاركوا كانوا خيارات هجومية، وسواريز بخير، وميسي يجب أن يكون في الملعب".

وزاد "فكرنا في الدفع بريكي بويج وأنسو، لكن كان علينا التفكير في قوة خط الوسط.. إذا دفعنا بالمزيد من اللاعبين الهجوميين، فإن ذلك يخلق مشاكل أكثر من الحلول".

واختتم "التفاؤل منطقي، كانت لدينا توقعات جيدة لهذه المباراة، التي كانت صعبة.. لكننا ظهرنا بشكل جيد، والمشكلة أننا لم نحافظ على الإيقاع.. وما زلت متفائلا".