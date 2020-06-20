الصحة الفلسطينيّة تعلن عن 32 إصابة جديدة في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة الخليل.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن 26 سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات، بينها 305 نشطة.
وتتوزع الحالات النشطة كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و20 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، وإضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
ووفقًا لإحصائيات موقع "ورلد ميتر"، المختص في إحصائيات جائحة كورونا في العالم، فإن عدد الوفيات العالمي تجاوز الـ462 ألف شخص بينما بلغ عدد مجمل الإصابات 8.77 مليون حالة.
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