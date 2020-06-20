حالة الطقس: سقوط رذاذ صباحًا وارتفاع الحرارة نهارًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها بنحو 3-4 درجات، وفي ساعات الصباح يسود طقس بارد نسبيًا مع سماء غائمة جزئيًا وفرصة لهطول رذاذ الأمطار في بعض المناطق. وخلال ساعات الظهيرة والعصر يكون الطقس معتدلًا نسبيًا في الجبال ويكون حارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة والأغوار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة ومنعشة بشكل عام وباردة نسبيًا في المرتفعات الجبلية مع تشكل السحب المتفرقة. وتكون الرياح جنوبية غربية مع هبات تنشط أحيانًا في الجبال.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، ويسود جو صيفي عادي في كافة المناطق خاصة الجبلية، بينما تكون الأجواء ما بين حارة نسبيًا وحارّة في المناطق السهلية وحارة إلى شديدة الحرارة في الأغوار. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، مع بقاء الأجواء صيفية والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود أجواء حارة في المناطق السهلية والأغوار، ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش، خصوصًا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانًا.