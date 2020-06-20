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البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 20 يونيو 2020

تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة.

 

وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد. كما أحصت البرازيل في الإجمال 48,954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.

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