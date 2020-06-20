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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز 380 ألفاً والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 380532، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغ 12573، فيما تعافى 204711.
وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند.
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